Не хватает миллиона на зарплату домработницам: Роман Абрамович просит у друзей денег в долг

Признайтесь, вы тоже думали, что у каждого путинского олигарха обязательно есть какая-то заначка, которая поможет ему пережить санкции и сохранить привычный образ жизни хотяб на первое время? У нас для вас прекрасные новости!

Денег у путинских олигархов не осталось, и они, что называется, пошли по миру с протянутой рукой.

Как сообщил Page Six анонимный источник, российский олигарх Роман Абрамович умоляет своих голливудских и американских влиятельных друзей одолжить ему по миллиону долларов, чтобы удержать его на плаву, поскольку все его активы заморожены.

Роман Абрамович / Getty Images

Бывший владелец футбольного клуба «Челси» Абрамович, чьи банковские счета в США и Великобритании заморожены, отчаянно просит ссуды у своих видных и влиятельных друзей, чтобы выплатить зарплату персоналу. Как оказалось, только зарплата работников, обслуживающего движимое и недвижимое имущество олигарха составляет 750 000 долларов в неделю.

Роман Абрамович / Getty Images

На вечеринки Абрамовича, которые он устраивал на своих яхтах и в шикарном поместье на острове Сен-Бартс, приезжало много звезд Голливуда, финансистов с Уолл-стрит и больших шишек из мира технологий. Но теперь эти люди не готовы давать ему деньги взаймы.

Источник сообщил, что «Роман просит некоторых из своих ближайших влиятельных друзей одолжить ему 1 миллион долларов. Он говорит, что никогда не задерживал заработную плату своим сотрудникам, которая составляет 750 000 долларов в неделю, и, поскольку его активы заморожены, он не может платить своим людям."

Роман Абрамович / Getty Images



«Он обратился к голливудскому продюсеру и режиссеру Бретту Ратнеру и семье Ротшильдов, среди многих других, за деньгами, но — хотя они хорошие друзья с Романом — они не согласились дать ему деньги, потому что либо у них их нет наличными или им неясно, каковы последствия такого займа и насколько это законно с точки зрения международного права».

Ратнер отказался от комментариев, с Ротшильдами связаться не удалось. Но то, то ни тот, ни другой не дали денег Абрамовичу, не вызывает у неназванного источника сомнений.

Яхта Романа Абрамовича Eclipse / Getty Images

Соединенное Королевство и Европейский союз ввели санкции против Абрамовича, состояние которого, по данным Bloomberg, составляет 14,3 миллиарда долларов, в начале марта после вторжения России в Украину.

Затем активы Абрамовича были заморожены американскими хедж-фондами. Санкции также помешали Абрамовичу получить прибыль от продажи футбольного клуба «Челси» за 3 миллиарда долларов.

Вилла Романа Абрамович на Сент-Бартс / Getty Images

Абрамович сейчас делает все возможное, чтобы сохранить свои активы на плаву, он даже принял участие в мирных переговорах, чтобы положить конец путинскому вторжению в Украину. Но и это ему не помогло разморозить активы и получить займ.

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