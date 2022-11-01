Не идут на компромисс: Меган и Гарри проигнорируют последнее желание Елизаветы II

Многие надеялись, что после смерти королевы Елизаветы II отношения между принцем Гарри и королевской семьей станут лучше, как этого и хотела сама монарх. Но чуда не случилось.

Королева мечтала о том, чтобы ее любимый внук Гарри и его супруга Меган помирились с членами королевской семьи и почаще приезжали в Великобританию. В какой-то момент показалось, что Сассекские действительно "оттаяли" и были готовы к примирению, по крайней мере на похоронах королевы они вели себя именно так.

Герцог и герцогиня Сассекские на похоронах королевы / Фото: Associated Press

Но после возвращения пары в США стало понятно, что чуда действительно не случилось. Гарри принялся дописывать мемуары, хоть и с внесенными в них правками. Уже известна и дата их поступления в продажу.

Меган же пыталась публично донести, что фильм, который вскоре выпустит о паре Netflix, может рассказать зрителям совсем не ту историю, которую команде продюсеров рассказывали Гарри и Меган.

Теперь вот Daily Mail со ссылкой на Mirror сообщает, что принц Гарри может приехать в Великобританию для того, чтобы продвигать свои мемуары, которые называются "Запасной", но они с Меган не приедут на празднование Рождества.

Меган и Гарри с королевой Елизаветой II / Фото: Getty Images

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Это будет первое Рождество, которое члены королевской семьи проведут в Сандрингеме без королевы Елизаветы II. Источники, близкие к паре, сообщили, что отношения между Гарри и его женой Меган, а также остальной частью королевской семьи "близки ко дну", и они могут отклонить приглашение провести праздничный период с семьей принца.

Сообщения поступили в связи с тем, что вчера король Чарльз был объявлен новым церемониальным главой Королевской морской пехоты - роль, которую ранее занимал его сын, принц Гарри. Стоит отметить, что герцог Сассекский был проинформирован о решении его отца взять на себя роль до того, как это было обнародовано публично. Принц Гарри был назначен генерал-капитаном своей бабушкой, королевой Елизаветой II в 2017 году после решения герцога Эдинбургского уйти из общественной жизни.

Меган и Гарри с королевой Елизаветой II / Фото: Getty Images

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