Не Итон и не Мальборо: стало известно, в какой школе может продолжить обучение принц Джордж

Ранее сообщалось, что принц Уильям и принцесса Уэльская Кэтрин рассматривали два этих варианта колледжа для своего старшего сына.

В Итоне учился сам Уильям и его младший брат принц Гарри, а колледж Мальборо заканчивала принцесса Кэтрин.

Теперь же появилась информация, что Уэльские рассматривают новую школу - Oundle School, расположенную в Нортгемптоншире, пишет express.

Принц Джордж Уэльский в роли пажа на коронации короля Чарльза III / Фото: Associated Press

"Новым фаворитом, очевидно, является Oundle School, которая рассматривается как идеальный компромисс: независимая государственная школа, которая ценит традиции, но также заботится об окружающей среде, и претендует на звание прогрессивной школы. Это был бы умный ход со стороны королевской четы, которая кое-что знает о том, как сохранить актуальность древнего учреждения", - говорит Марианка Суэйн из The Telegraph.

Принц Джордж / Фото: Getty Images

Ожидается, что принц Уильям и принцесса Кейт примут решение о выборе школы-интерната для принца Джорджа к концу учебного года. В этом году Джорджу исполнится 11 лет и через два года он должен будет сменить школу, так как в школе Ламбрук, где учатся сейчас дети Уэльских, обучение проходит как раз до 13 лет.

Кейт и Уильям отводят детей в школу / Фото: Getty Images

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