Не изменяет любимому стилю: королева Летиция в голубом костюме посетила мероприятие с мужем

Король Филипп VI и королева Летиция встретились с членами правления Галереи королевских коллекций в Мадриде.

Супруги вернулись в Галерею королевских коллекций, которую они открыли почти год назад, чтобы присутствовать на первом заседании своего Королевского попечительского совета.

Королева надела в этот день льняной голубой брючный костюм, который сочетала с белым топом с кружевной отделкой и обула уже хорошо знакомые нам белые кеды от Vivobarefoot (их Летиция носит с тех пор, как сломала фалангу пальца на ноге).

Ее Величество распустила волосы, сделала классический макияж в розовых оттенках, надела серьги-кольца из золота небольшого размера и свою любимое кольцо Coreterno.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Ранее мы рассказывали, почему королева Летиция перестала носить помолвочное и обручальное кольцо.

Кольцо Летиции Ортис / Фото: Getty Images

Король Филипп VI надел в этот раз темно-серый костюм в полоску, белую рубашку и яркий галстук в принт. А также был обут в лаковые черные туфли.

В испанской прессе все больше ходят слухи о том, что брак королевы Летиции и короля Филиппа VI на грани краха. Но дворец не комментирует эту непонятную ситуацию.

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