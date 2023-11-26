Не изменяет традициям: королева Маргрете II рассказала, как планирует провести Рождество

Для датской королевской семьи этот год был непростым. Королева Маргрете II раскрыла планы на предстоящее Рождество.

20 декабря королева Маргрете II по традиции отправится во дворец Марселисборг, где она отпразднует сочельник с семьей наследного принца Фредерика, то есть с его супругой кронпринцессой Мэри и четырьмя внуками - принцем Кристианом, принцессой Изабеллой, принцем Винсентом и принцессой Жозефиной.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Как сообщает Hello! к королеве присоединятся ее младший сын принц Иоахим и его жена принцесса Мари, а также двое детей пары граф Хенрик и графиня Афина, однако двое его старших детей не будут присутствовать в сочельник.

Семья кронпринца Фредерика - сына королевы Маргрете II / Фото: Getty Images

Старший сын Иоахима, граф Феликс, присоединится к семье на Рождество, а граф Николай проведет Рождество за границей. В настоящее время он учится в Технологическом университете в Сиднее.

Также было подтверждено, что, пока Маргрете находится в резиденции во дворце Марселисборг, королевские поклонники будут видеть смену караула королевской лейб-гвардией каждый день в полдень.

Датская королевская семья / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, что члены британской королевской семьи планируют принять свои семьи в Сандрингеме на Рождество. В этом году список гостей пополнится так как впервые королева Камилла пригласила своих детей и внуков на рождественский обед с членами королевской семьи.

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