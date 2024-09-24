Не изменяла этой привычке годами: чем любила лакомиться после обеда королева Елизавета II

Ее Величество любила послеобеденный чай с булочками, джемом и взбитыми сливками и годами не изменяла этой привычке.

В своей книге "Еда по-королевски: рецепты и воспоминания с дворцовой кухни" шеф рассказал, что Елизавета II "всегда пила послеобеденный чай, где бы она ни находилась".

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

"Мы прилетели в Австралию и находились на королевской яхте. Было пять часов утра, но для королевы это было пять часов вечера, поэтому моим первым заданием было приготовить булочки", - вспоминает Даррен, пишет express.co.uk.

Послеобеденный чай — британская традиция, насчитывающая сотни лет. Обычно он включает в себя сэндвичи, пирожные, выпечку и булочки с джемом и сливками. Послеобеденный чай часто подают в изысканной фарфоровой посуде между 15:00 и 17:00, но многие британцы предпочитают его только для особых случаев.

Одним из последних появлений покойной королевы на телевидении было выступление Елизаветы II, когда она пила дневной чай с несчастным медвежонком Паддингтоном в скетче, показанном на концерте Platinum Jubilee, в котором монархиня достала из своей сумочки сэндвич с мармеладом.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Ранее мы уже рассказывали, что любила есть на завтрак королева Елизавета II.

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