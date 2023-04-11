Будет не так, как у Елизаветы II: стало известно, какую еще традицию на своей коронации нарушит Чарльз III

Уже известно, что коронация короля Чарльза III будет сильно отличатся от коронации его матери королевы Елизаветы II, которая состоялась в 1953 году.

Историческое событие состоится 6 мая 2023 года. И менее чем за месяц до коронации короля Чарльза Букингемский дворец опубликовал новые подробности об церемонии.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

Сообщается, что король Чарльз и королева Камилла решили проехаться на карете Gold State Coach, в которой ехала Елизавета II по более короткому маршруту. К тому же, они нарушают традицию, используя золотую государственную карету только в одну сторону – по возвращении из Вестминстерского аббатства.

По пути из Букингемского дворца в Вестминстерское аббатство они будут ехать на более комфортабельном автотранспорте. Их будет сопровождать эскорт монарха из придворной кавалерии, и они проедут по торговому центру через Адмиралтейскую арку, вдоль южной стороны Трафальгарской площади, вдоль Уайтхолла и Парламентской улицы, вокруг восточной и южной сторон Парламентской площади к Бродному святилищу и прибудут в аббатство перед церемонией в 11:00.

Покойная королева, как известно, проехала в обоих направлениях в карете Gold State Coach во время своей коронации в 1953 году, позже описав эту поездку в карете, как "ужасную".

Коронация королевы Елизаветы II в 1953 году / Фото: Getty Images

Как вспоминает Hello! ее процессия в аббатство была 1,6 мили (2,5 киллометра), а обратная - пять миль (8 киллометров). На процессию тогда ушло два часа, в ней приняли участие 16 000 человек, а такой план был разработан специально для того, чтобы королеву увидело как можно больше людей.

Коронация королевы Елизаветы II в 1953 году / Фото: Getty Images

Но Чарльз и Камилла приняли решение изменить маршрут, а вместе с ним и план коронации в целом. Подробнее о том, что запланировано на этот день читайте в нашем материале.

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