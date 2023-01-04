Не Кейт и не Меган: названа самая красивая королевская особа

В британской королевской семье много женщин, чьим стилем и внешним видом восхищаются. Одна из них была признана "самой красивой" королевской особой.

Ее зовут леди Амелия Виндзор, и она занимает 42 место в линии наследования трона, то есть шанс возглавить корону у нее практически равен нулю. Однако Амелия - публичный человек, она ведет блог в Instagram, часто появляется на светских мероприятиях и привлекает к себе внимание. Теперь ее еще называют "самой красивой королевской особой Великобритании", пишет express.co.uk.

Леди Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

Леди Амелия является внучкой герцога Кентского, двоюродного брата королевы Елизаветы II и внучатой двоюродной племянницей Ее Величества, а также троюродной сестрой принца Уильяма и принца Гарри.

Известно, что Амелия училась в школе Святой Марии в Аскоте, а затем взяла академический отпуск и поступила в Эдинбургский университет, где изучала французский и итальянский языки. Она также является моделью агентства Storm Models, которое ранее сотрудничало с такими известными манекенщицами, как Кейт Мосс и Кара Делевинь.

Леди Амелия принимала участие в показах модных брендов, таких как Dolce и Gabbana, была лицом косметического бренда Illamasqua, и ее часто замечают в первых рядах модных показов по всему миру. Во время Лондонской недели моды в сентябре 2022-го девушка выходила на подиум на показе Zeynep Kartal x Li & Fung.

Леди Амелия Виндзор на подиуме в Лондоне / Фото: Getty Images

Также в прошлом году публика видели Амелию на множестве публичных мероприятий. Давайте вспомним ее выходы в свет.

Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

Леди Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

Леди Амелия Виндзор / Фото: Associated Press

Леди Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

Леди Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

Леди Амелия Виндзор / Фото: Associated Press

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