Некоролевский маникюр: ногти короля Чарльза III пугают, но британцы им восхищаются

Король Чарльз III не сильно смущается по поводу того, что его маникюр не выглядит идеально. Больше монарха интересует не то, какие у него ногти и обрезана ли кутикула, а то, сколько слив выросло в его саду.

Британцы гордятся своим королем-садоводом, который, как известно, очень любит все, что связано с огородом и садом, и не боится такой работы. Даже на завтрак Чарльз предпочитает есть те сливы, которые сам посадил и сам вырастил.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Такая любовь к земле, конечно, сказывается и на маникюре короля. Выглядит он не самым привлекательным образом. Супруга Чарльза - королева-консорт Камилла - как-то перед интервью для глянца пошутила, что ее ногти выглядят не лучшим образом, так как она только что закончила работу в саду. Хотя, конечно, своему маникюру Камилла уделяет чуть больше внимания, чем ее супруг.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

Ранее мы показывали вам подборку королевских маникюров. Если вам интересно взглянуть, как выглядят ногти Кейт, Меган и даже королевы Елизаветы II, листайте здесь.

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