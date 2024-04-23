Не любила длинные волосы: какие прически носила принцесса Диана

Принцесса Диана прожила хоть и не долгую, но очень насыщенную жизнь.

Сегодня мы решили вспомнить, с какими прическами чаще всего принцесса Уэльская появлялась на публике.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Когда леди Диана Спенсер только познакомилась с принцем Чарльзом в начале 80-х, то носила вот такую незамысловатую прическу и говорила, что в совсем юные годы была больше "пацанкой" нежели леди.

С похожей укладкой вы могли видеть Диану в день объявления ее помолвки с Чарльзом – 24 февраля 1981 года.

Принцесса Диана и принц Чарльз в день помолвчки / Фото: Associated Press

Позже, уже после их свадьбы и рождения первенца – принца Уильяма, принцесса Уэльская носила более длинные волосы, которые зачесывала на правую сторону.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

В зрелые годы, которые пришлись на начало 90-х годов принцесса Диана вернулась снова к короткой стрижке и начала немного осветлять волосы. Она также продолжила носить челку, но уже не такую густую, как в юности.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали о главных секретах удачных укладок принцессы Уэльской Кэтрин.

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