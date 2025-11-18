Не любила его: как принцесса Диана отзывалась о бывшем принце Эндрю

Принц Эндрю и принцесса Диана / © Associated Press

Когда принцесса Диана вышла замуж за принца Чарльза в июле 1981 года, она познакомилась с другими членами королевской семьи. По словам королевского биографа Эндрю Лоуни, Диана однажды отпустила несколько замечаний в адрес брата Чарльза, и это были не совсем лестные высказывания.

В своей книге «Взлет и падение дома Йорков» автор пишет, что принцесса Диана изначально не была поклонницей бывшего принца Эндрю.

«Он был очень, очень шумным и громким», — говорила Диана. «Мне пришло в голову, что его что-то тревожит».

Принцесса Уэльская говорила, что Эндрю был очень рад сидеть перед телевизором весь день, смотря мультфильмы и видео». Диана также, как сообщается, назвала Эндрю «не деятельным человеком», намекая на отсутствие у него амбиций, пишет Daily Mail.

Диана неплохо знала Эндрю, так как в те года она близко дружила с его женой Сарой Фергюсон. Уэльские вместе с Йоркскими часто ездили отдыхать на горнолыжные курорты.

