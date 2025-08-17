- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 271
- Время на прочтение
- 1 мин
Не любит такую модель: как выглядит сумка, с которой вы никогда не увидите принцессу Кейт
Кейт Миддлтон никогда не носит этот фасон сумок. Причина этого неизвестна, но можно предположить, что принцессе Уэльской просто не нравится такой ее вариант.
Ее образами восхищаются, а иметь в своем гардеробе хотя бы одну сумку, как у принцессы Кейт — мечта многих британок. Ее аксессуары всегда привлекают внимание публики.
У принцессы Кейт есть стильные клатчи и модные сумки с ручками сверху, но есть один тип сумок, который мы редко видим на ней — это сумки с ремешком через плечо.
Лишь изредка Кэтрин выходит из дома с сумкой через плечо, возможно, по разным причинам, и когда она это делает, то обычно держит такую сумку за ручку, пишет журнал Hello!.
Королевский эксперт Кэти Дейли говорит: «Кейт, переняв опыт королевы Елизаветы, всегда отдает предпочтение сумкам с верхней ручкой или клатчам, а не сумкам через плечо. Конечно, я согласна, что сумка через плечо может выглядеть нелепо в традиционно элегантном образе принцессы Кейт, но я также думаю, что за ее предпочтением компактных сумок есть и практическое обоснование. Существует риск соскальзывания сумки через плечо, когда королевская особа пожимает кому-то руку, может быть достаточной причиной отказаться от этого стиля», — считает эксперт.
Напомним, ранее мы уже рассказывали, что носит в сумке принцесса Уэльская и, что это за обязательные предметы.