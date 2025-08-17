Не любит такую модель: как выглядит сумка, с которой вы никогда не увидите принцессу Кейт

Принцесса Кейт / © Getty Images

Ее образами восхищаются, а иметь в своем гардеробе хотя бы одну сумку, как у принцессы Кейт — мечта многих британок. Ее аксессуары всегда привлекают внимание публики.

У принцессы Кейт есть стильные клатчи и модные сумки с ручками сверху, но есть один тип сумок, который мы редко видим на ней — это сумки с ремешком через плечо.

Лишь изредка Кэтрин выходит из дома с сумкой через плечо, возможно, по разным причинам, и когда она это делает, то обычно держит такую сумку за ручку, пишет журнал Hello!.

Королевский эксперт Кэти Дейли говорит: «Кейт, переняв опыт королевы Елизаветы, всегда отдает предпочтение сумкам с верхней ручкой или клатчам, а не сумкам через плечо. Конечно, я согласна, что сумка через плечо может выглядеть нелепо в традиционно элегантном образе принцессы Кейт, но я также думаю, что за ее предпочтением компактных сумок есть и практическое обоснование. Существует риск соскальзывания сумки через плечо, когда королевская особа пожимает кому-то руку, может быть достаточной причиной отказаться от этого стиля», — считает эксперт.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что носит в сумке принцесса Уэльская и, что это за обязательные предметы.