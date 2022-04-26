Не любовница, а "тайная жена" диктатора: Кабаева много лет носит на пальце обручальное кольцо

Любовница Путина – Алина Кабаева – может быть уже давно и не любовница, а официальная жена диктатора.
Недавно экс-спортсменка появилась на фестивале художественной гимнастики "Алина" в спорткомплексе "ВТБ Арена" в Москве. После этого светского выхода Кабаевой многие СМИ начали обсуждать обручальное кольцо, которое рассмотрели на безымянном пальце правой руки подруги Путина, увидев в этом хороший знак - мол, кремлевский "фюрер" женился на своей "Еве Браун".
Но на самом деле Алина Кабаева носит это кольцо из платины с 2014 года. По крайней мере, снимки спортсменки с кольцом в прессе стали появляться именно в 2014 году. А ранее, в сентябре 2013-го, в российских СМИ активно обсуждали слух о том, что Путин и Кабаева повенчались в Иверском монастыре на Валдае. Тогда пресс-секретарь Путина – Песков – вынужден был прокомментировать информацию, назвав ее "ерундой". И, как всегда, предложил не вмешиваться в личную жизнь президента.
В том же 2014 году журналисты обратили внимание на кольцо на безымянном пальце Кабаевой на церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи, где она выступала в роли факелоносца.
Напомним, в июне 2013 года Путин официально сообщил, что развелся с женой Людмилой после почти 30 лет брака, в котором родилось две дочери. На них, кстати, Запад уже наложил санкции, чего не скажешь про Алину Кабаеву.
Читайте также:
- Следите за губами: фото Путина, доказывающих, что он болен
- Тайный роман "фюрера" Путина и олимпийской чемпионки Кабаевой: что о нем известно
- Чудовище, убивающее наших детей: фото Путина с его собственными дочерьми, которые вы никогда не видели
- Не патриотично: любовница Путина появилась на мероприятии в платье Alessandra Rich за 1600 долларов
- Почему Зеленский носит обручальное кольцо на среднем пальце