Не только Меган: Кейт Миддлтон повторила свадебный образ бельгийской принцессы

Не только Меган Маркл критиковали за то, что она скопировала свое свадебное платье у первой европейской темнокожей принцессы. Сегодня поговорим о свадебном наряде Кейт Миддлтон.

Платье Кейт Миддлтон заказала у британского дизайнера Сары Бертон, креативного директора Модного дома Alexander McQueen. Свадебный наряд цвета слоновой кости был создан из атласа и кружева, по настоянию Кэтрин на шелке не было никаких украшений, кроме цветов и трилистников из кружева. Шлейф платье был около 2,7 метров (для сравнения шлейф свадебного платья принцессы Дианы составил 7,5 метров). А общая стоимость наряда обошлась в сумму около 350 тысяч долларов.

Свадьба Кейт Миддлтон и принца Уильяма / Фото: Associated Press

Свадебное платье Кейт Миддлтон назвали классикой, после появления Кейт у алтаря многие невесты захотели себе точно такой же наряд на свадьбу.

Свадьба Кейт Миддлтон и принца Уильяма / Фото: Associated Press

Возможно, вы не знаете, но двумя годами ранее замуж выходила итальянская актриса Изабелла Орсини. В 2009 году Изабелла шла под венец с бельгийским принцем Эдуардом де Линь де ла Тремойлем. Свадьба состоялась 5 сентября 2009 года в Антуане, в Бельгии.

Свадьба Изабеллы Орсини и бельгийского принца Эдуарда / Фото: Getty Images

Платье Кейт Миддлтон, сшитое Сарой Бертон, оказалось очень похожим на платье бельгийской принцессы, созданное бельгийским дизайнером Джеральдом Вателе.

Свадьба Изабеллы Орсини и бельгийского принца Эдуарда / Фото: Getty Images

Оба платья имеют корсет с V-образным вырезом на декольте и кружевной отделкой, A-образный силуэт, длинные кружевные рукава и длинный шлейф, а фату у каждой из невест удерживает на голове диадема. Разница у платьев, конечно есть, и она, очевидно, кроется в деталях. У платья Изабеллы ажурный верх съемный, а у Кейт – нет, юбка у Изабеллы чисто белого цвета, а у Кэтрин - расшита цветами, и длина шлейфа у платьев тоже разная: у бельгийской принцессы 6 метров, а у британской – 2,7.

Свадьба Кейт Миддлтон и принца Уильяма / Фото: Associated Press

Принцесса Изабелла делилась своими впечатлениями с прессой о свадебном платье Кейт Миддлтон. Когда весь мир находился в ожидании королевской свадьбы принца Уильяма и Кейт, и все ждали выхода невесты, Изабелле Орсини тоже не терпелось взглянуть на наряд. По словам принцессы, она была ошеломлена схожестью нарядов и сказала, что у Кейт хороший вкус.

Свадьба Изабеллы Орсини и бельгийского принца Эдуарда / Фото: Getty Images

Некоторые эксперты говорят, что платья так сильно похожи, потому что оба дизайнера черпали вдохновение в наряде монакской принцессы Грейс Келли. Его автором стала Хелен Роуз - художник по костюмам кинокомпании Metro Goldwyn Mayer. Именно она создавала костюмы для героинь Келли в кино, и решила подарить платье Келли в качестве свадебного подарка.

Свадьба Грейс Келли / Фото: Associated Press

На создание свадебного наряда ушло 18 метров шелка, 23 метра шелковой тафты, 90 метров шелкового тюля и более 270 метров валансьенского кружева. Наряд состоял из трех юбок, а спереди застегивался на 30 пуговиц.

Свадебное платье Грейс Келли / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы рассказывали, что Меган Маркл повторила свадебный наряд принцессы Анджелы из Лихтенштейна.

Меган Маркл и принцесса Анджела / Фото: Associated Press

Возможно, у британских королевских невест просто такая традиция – вдохновляться чужими свадебными образами?

Свадьба Грейс Келли / Фото: Associated Press

Невесты на королевских свадьбах (38 фото)

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