Не Метте-Марит единой: бывшая девушка наследного принца Норвегии была также замешана в скандале с Эпштейном

Кронпринц Хокон и Селин Мидельфарт

Кронпринц Хокон два года состоял в отношениях с очаровательной блондинкой, норвежской наследницей Селиной Мидельфарт.

Селина — внучка Оле Мидельфарта, основателя одноименной норвежской косметической компании, основанной в 1923 году. Ее отцом был бизнесмен Финн-Эрик Мидельфарт, а матерью — светская львица Кристин Хермине Мюле.

Селина Мидельфар

Выросшая в Осло, Селина в 1994 году поступила в Лондонскую школу экономики, где изучала менеджмент. Позже она перевелась в Школу бизнеса Стерна при Нью-Йоркском университете и в 1998 году с отличием окончила ее со степенью бакалавра наук в области финансов.

В 1995 году умер ее отец, и она взяла на себя управление компанией — семейный бизнес в сфере здравоохранения и красоты, Midelfart AS, пишет Daily Mail.

Об отношениях Селины и норвежского кронпринца мало что известно, зато широко обсуждается ее связь с Эпштейном, а также с президентом Трампом. В 2021 году в ходе судебного процесса над британской светской львицей Гислейн Максвелл, ее бывшая помощница заявила, что отправляла Селине цветы от Эпштейна и это было в тот же период времени, когда он встречался с Гислейн.

Селина Мидельфар и Джеффри Эпштейн

На фото 1997 года Селина Мидельфарт и Джеффри Эпштейн были запечатлены во время благотворительного показа выставки «Образ Уорхола» в Музее американского искусства Уитни в Нью-Йорке.

Позже Селина опровергла слухи о «близких отношениях» с Эпштейном и заявила, что он был лишь частью круга знакомых.

Также известно, что у американского президента Дональда Трампа были непродолжительные отношения с Селиной, прежде чем он оставил ее, чтобы начать отношения со своей нынешней женой, первой леди США Меланией Трамп.

Селина Мидельфар, Дональд Трамп и Иванка Трамп

На этом фото Селин и Дональд Трамп запечатлены с его дочерью Иванкой Трамп на вечеринке в честь дня рождения Иванки 12 февраля 1998 года в клубе Chaos в Нью-Йорке.

Кронпринц Хокон ничего не упоминал в публичном пространстве о своей бывшей девушке с момента его женитьбы на Метте-Марит в 2001 году. А сейчас кронпринцесса столкнулась с трудностями и недопониманием со стороны норвежского народа, и ее осуждают за связь с Эпштейном и за молчание, которое длиться уже слишком долго.