Не мог сдержать слез: король Чарльз во время общения с ветеранами заговорил о своем здоровье

В поездке короля сопровождала супруга - королева Камилла, которая во время памятного мероприятия в честь 80-летия операции "Дня Д" буквально не могла сдержать слез.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Чарльз тоже расчувствовался. А когда общался с ветеранами, неожиданно поделился информацией о состоянии своего здоровья.

Когда монарх и его жена посетили шатер, где встретились в ветеранами, штурмовавшими пляжи Нормандии во время Второй мировой войны, один из них спросил у Чарльза, как его дела на фоне лечения рака? На что король ответил, что у него все хорошо, он в порядке.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Издание express.co.uk пишет, что здоровьем короля интересовался 98-летний Рональд Хендри. "Он был очень милым, он выслушал то, что я говорил, и принял это. Я спросил его, как у него дела, он сказал мне, что у него все хорошо", - прокомментировал ветеран.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Напомним, в начале этого года у короля диагностировали рак, и он продолжает еженедельно проходить курс лечения. В конце апреля врачи разрешили монарху вернуться к публичной работе, чему Чарльз был очень рад. Это первая его поездка за границу с того момента.

Король Чарльз и королева Камилла с президентом Франции Эммануэлем Макроном и его женой Брижит Макрон присутствуют на памятной церемонии, посвященной 80-летию высадки союзников в Нормандии / Фото: Associated Press

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