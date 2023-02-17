"Не мой король": Чарльз III столкнулся с протестами на официальном мероприятии

Вчера, 16 февраля, монарх прибыл в Церковь Христа Краеугольного камня в Милтон-Кинс. Возле нее собралась толпа приверженцев короля, а также тех, кто не приемлет монархию. Люди из этой группы размахивали транспарантами с надписями: "Не мой король". Чарльз III был спокоен и сосредоточен, хотя видел эти плакаты.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Корреспондент Royals Ричард Палмер из Daily Express написал в Твиттере подробнее об инциденте, сообщив, что там было около 20 протестующих. Мероприятие было организовано антимонархической группой "Республика", которая планирует протестовать против коронации короля 6 мая 2023 года, пишет People.

Король посещает Милтон-Кейнс, чтобы отпраздновать его новый статус города, который был присвоен в рамках празднования платинового юбилея покойной королевы Елизаветы II. Монарх, казалось, игнорировал протестующих и был в хорошем настроении, он пожимал руки людям, которые пришли, чтобы увидеть его.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

За короткий период правления Чарльза III это уже не первый инцидент. Ранее во время прогулки по Лутону в короля кто-то из толпы бросил яйцо и чудом не попал. Стоит отметить, что Чарльза III подобные инциденты не беспокоят, он всегда продолжает заниматься тем, ради чего приехал.

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