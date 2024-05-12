Не надела бюстгальтер под платье: рассматриваем новый лук Меган Маркл из поездки в Нигерию

Во время тура в Нигерию Меган Маркл выбирала не только белые наряды.

Приехав на волейбольный матч сидя в местной благотворительной организации "Нигерия Непокоренная", национальной благотворительной организации, работающей в сотрудничестве с Фондом "Игр непокоренных", которая поддерживает раненых или больных военнослужащих, в Абудже, супруга принца Гарри выбрала другой образ.

Меган Маркл и принц Гарри в Нигерии / Фото: Getty Images

На публике герцогиня Сассекская появилась в макси-платье на бретельках от Johanna Ortiz с вырезом в виде ромба на груди и разрезом на подоле. Под наряд Меган не стала надевать бюстгальтер. К образу герцогиня подобрала черные сандалии из телячьей кожи Emme Parsons и надела солнцезащитные очки Heidi Merrick.

Образ также дополняли все те же украшения - теннисный браслет Ariel Gordon Jewelry с шестигранным бриллиантом, браслет Сartier "Love" из желтого золота, браслет Lorraine Schwartz с пятью глазами в блиллиантовом паве, а также Мег носила свое помолвочное и обручальное кольца и новые серьги-диски Jennifer Meyer Jewelry.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Днем ранее герцогиня приняла участие в дискуссии, где обсуждалась важность женского лидерства и расширения прав и возможностей в обеспечении позитивных изменений во всем мире. Приехала на встречу Меган в красном платье от нигерийского бренда.

Меган Маркл в Нигерии / Фото: Associated Press

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