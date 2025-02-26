Не носила ее раньше: королева Камилла появилась на публике с необычной брошью

Королева Камилла вчера посетила Кентербери, куда приехала в красивом образе. Наше внимание привлекла брошь Ее Величества.
Супруга короля Чарльза выглядела потрясающе в бежевом пальто Anne Valentine, которое она дополнила коричневой сумкой Zeus + Dione ARONIA.
Из украшений она выбрала винтажный браслет из желтого золота и агата Van Cleef & Arpels Alhambra и серьги-подвески из жемчуга от Van Cleef & Arpels. Также на груди у Камиллы была пришпилена брошь Raspberry Pip.
Это брошь королевы-матери Елизаветы – бабушки короля Чарльза. Брошь была свадебным подарком матери Елизаветы Боуз-Лайон - Сесилии Нине Боуз-Лайон, графине Стратмор, которая подарила ее своей дочери, прежде чем та передала ее Елизавете II. Дизайн броши весьма необычный, она усыпана камнями.
После смерти королевы Елизаветы II и восшествия на престол ее сына Чарльза, супруга нового короля получила доступ к королевской сокровищнице и теперь носит броши, которые когда-то надевала покойная монарх.
Ранее мы рассказывали, какие еще броши Елизаветы II теперь носит Камилла.
Напомним, на мероприятие Камилла приезжала, открыть бронзовую статую Афры Бен – первой английской женщине-писательнице и драматурге, жившей в 17 веке.
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