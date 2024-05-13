Не носила его раньше: Меган Маркл выгуляла украшение принцессы Дианы

Герцогиня Сассекская решила таким образом почтить память своей покойной свекрови - принцессы Уэльской Дианы.
Во время одного из выходов в Нигерии Меган Маркл надела сентиментальное украшение, принадлежавшее когда-то матери ее мужа принца Гарри – принцессе Диане.
На приеме для семей военных в Абудже 42-летняя Меган появилась белом льняном платье без бретелек St. Agni и с изящным бриллиантовым крестом на золотой цепочке, которое ей преподнес муж Гарри.
В ювелирной шкатулке Меган есть много украшений, принадлежавших когда-то принцессе Уэльской. Одними из самых знаменитых является кольцо с аквамарином и серьги-бабочки. Также в помолвочном кольце у Меган есть бриллианты из личной шкатулки Дианы.
Также в первый день поездки на Меган было золотое ожерелье, напоминающее то, которое Диана носила во время своего пребывания в Нигерии более 30 лет назад, пишет People.
Напомним, для Меган и Гарри визит в Нигерию является особенным, так как напоминает о том, как родители Гарри – принц Чарльз и принцесса Диана ездили в эту страну в марте 1990 года.
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