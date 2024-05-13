Не носила его раньше: Меган Маркл выгуляла украшение принцессы Дианы

Во время одного из выходов в Нигерии Меган Маркл надела сентиментальное украшение, принадлежавшее когда-то матери ее мужа принца Гарри – принцессе Диане.

На приеме для семей военных в Абудже 42-летняя Меган появилась белом льняном платье без бретелек St. Agni и с изящным бриллиантовым крестом на золотой цепочке, которое ей преподнес муж Гарри.

Меган Маркл в украшении принцессы Дианы / Фото: Getty Images

В ювелирной шкатулке Меган есть много украшений, принадлежавших когда-то принцессе Уэльской. Одними из самых знаменитых является кольцо с аквамарином и серьги-бабочки. Также в помолвочном кольце у Меган есть бриллианты из личной шкатулки Дианы.

Также в первый день поездки на Меган было золотое ожерелье, напоминающее то, которое Диана носила во время своего пребывания в Нигерии более 30 лет назад, пишет People.

Меган Маркл и принц Гарри в Нигерии / Фото: Associated Press

Напомним, для Меган и Гарри визит в Нигерию является особенным, так как напоминает о том, как родители Гарри – принц Чарльз и принцесса Диана ездили в эту страну в марте 1990 года.

Принцесса Диана и принц Чарльз посещают Государственный дом в Лагосе, Нигерия, март 1990 года. Диана одета в яркое платье Bellville Sassoon / Фото: Getty Images

Принцесса Диана и Меган Маркл / Фото: Getty Images

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