Не носила такие раньше: королева Камилла появилась на публике в пальто неожиданного оттенка

Король Чарльз и королева Камилла официально попрощались с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани и его супругой шейхой Джавахер, когда они покинули Букингемский дворец в Лондоне в последний день своего государственного визита в Великобританию, 4 декабря.

Королева Камилла и король Чарльз / Фото: Associated Press

77-летняя королева Камилла удивила выбором пальто в этот раз. Пальто с кейп-накидкой сливового цвета она сочетала с высокими сапогами на каблуках, миниатюрным черным клатчем и кожаными перчатками. На шее у Ее Величества было жемчужное колье с фиолетовым камнем на застежке, явно подобранное под цвет основного наряда. Также у Камиллы была классическая прическа и макияж на лице.

Король Чарльз надел темно-синий костюм в полоску, белую рубашку и голубой галстук в принт кораблей. И был обут в лаковые туфли.

Королева Камилла и король Чарльз / Фото: Associated Press

Днем ранее королевская чета организовала банкет для гостей из Катара в Букингемском дворце, где Камилла появилась в любимом бархатном платье красного цвета от Fiona Clare и тиаре "Кокошник" - одной из самых дорогих украшений из шкатулки покойной королевы Елизаветы II.

Королева Камилла и король Чарльз / Фото: Associated Press

Читайте также:

Образы королевы Камиллы - супруги Чарльза III (20 фото)