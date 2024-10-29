Не носит его: как выглядит обручальное кольцо королевы Летиции

Королева Испании Летиция не любит носить украшений в виде колец. На ее руках можно увидеть лишь одно любимое, которое королева носит постоянно.
Не надевает Ее Величество и свое помолвочное, а также обручальное кольцо.
Как-то Летиция объясняла, почему она перестала носить кольца, ведь на публичных мероприятиях она пожимает руки многим людям, и украшения попросту натирали ей пальцы.
Тем не менее обручальное кольцо у королевы Летиции есть и на вид оно традиционное классическое из желтого золота. Такое же носит и ее муж король Филипп VI. Вероятно, он не возражает, что его супруга отказалась носить символ любви.
Напомним, ранее мы рассказывали, почему принц Уильям не носит обручальное кольцо.
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