Не обошлось без конфузов: офицер и флагоносец потеряли сознание во время коронации Чарльза III

Во время исторического события в Лондоне офицеру и флагоносцу стало плохо.
Во время коронации Чарльза III потерял сознание офицер Королевского флота. Когда юноша ожидал участия в процессии от Вестминстерского аббатства до Букингемского дворца, ему стало плохо и он упал на асфальт. Офицера быстро положили на носилки и оказали медицинскую помощь.
Но это не единственный инцидент во время коронации. Затем упал без сознания и флагоносец. К нему на помощь подбежал моряк Королевского флота.
К слову, в церемонии коронации участвует более 4 тысяч военных, сопровождающих короля и королеву обратно в Букингемский дворец на золотой карете.
Напомним, во время похорон Елизаветы II один из полицейских начал шататься и потерял сознание. А во время караула у гроба королевы в Вестминстер-холе потерял сознание королевский охранник. Он упал на землю с церемониальной палкой.
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