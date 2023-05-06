Не обошлось без конфузов: офицер и флагоносец потеряли сознание во время коронации Чарльза III

Во время исторического события в Лондоне офицеру и флагоносцу стало плохо.

Во время коронации Чарльза III потерял сознание офицер Королевского флота. Когда юноша ожидал участия в процессии от Вестминстерского аббатства до Букингемского дворца, ему стало плохо и он упал на асфальт. Офицера быстро положили на носилки и оказали медицинскую помощь.

Офицер Королевского флота потерял сознание во время коронации Чарльза III / Фото: Getty Images

Но это не единственный инцидент во время коронации. Затем упал без сознания и флагоносец. К нему на помощь подбежал моряк Королевского флота.

Знаменец потерял сознание во время коронации Чарльза III / Фото: Associated Press

К слову, в церемонии коронации участвует более 4 тысяч военных, сопровождающих короля и королеву обратно в Букингемский дворец на золотой карете.

Напомним, во время похорон Елизаветы II один из полицейских начал шататься и потерял сознание. А во время караула у гроба королевы в Вестминстер-холе потерял сознание королевский охранник. Он упал на землю с церемониальной палкой.

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