Не обошлось без скандала: герцог и герцогиня Кембриджские начали турне по странам Карибского моря

Не обошлось без скандала: герцог и герцогиня Кембриджские начали турне по странам Карибского моря

Вчера вечером герцог и герцогиня Кембриджские приземлились в Белизе и начали свой долгожданный тура по Карибскому морю.

Вчера, 19 марта, герцог и герцогиня Кембриджские начали свой "платиновый тур" по странам Карибского моря, они посетили Белиз впереди у них Ямайка и Багамы.

Герцог и герцогиня Кембриджские / Getty Images

Как сообщает Daily Mail, визит, призванный укрепить связи во время растущих республиканских настроений, начался не очень хорошо.

Герцог и герцогиня Кембриджские планировали посетить какао-ферму в Майя в Белизе, но этому помешали протесты местных жителей, они сочли этот визит «колониальной пощечиной».

Герцог и герцогиня Кембриджские / Getty Images

Скоре всего, они были возмущены тем, что вертолет Уильяма и Кейт планировали приземленить на их футбольном поле без разрешения.

Уильям и Кейт были встречены, намного скромнее чем обычно, на взлетно-посадочной полосе их приветствовал генерал-губернатор Фройлой Цалам, позже пара встретилась с премьер-министром Белиза Джонни Брисено. Кейт была одета в синий наряд от дизайнера Jenny Packham, а Уильям выбрал светло-голубой костюм.

Герцог и герцогиня Кембриджские / Getty Images

Во время восьмидневного тура — их первой совместной зарубежной поездки с начала пандемии — пара также посетит Ямайку и Багамы. Герцоги путешествуют в сопровождении 15 человек, включая парикмахера, личных секретарей и пресс-службу.

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