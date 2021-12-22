Не очень радостное Рождество: почему у принцессы Евгении есть повод для грусти в праздники

Не очень радостное Рождество: почему у принцессы Евгении есть повод для грусти в праздники

Рождество для принцессы Евгении в этом году не будет столь радостным, как прежде.

У принцессы Йоркской есть главный повод для радости, именно в этом году на свет появился ее сын Август Филипп, но также произошло и несколько грустных событий.

В апреле принцесса переживала из-за смерти своего горячо любимого дедушки принца Филиппа - супруг королевы Елизаветы II ушел из жизни в возрасте 99 лет.

Принцесса Евгения и принц Филипп / Associated Press

Летом на отца принцессы принца Эндрю подали очередной судебный иск, обвинив его в сексуальных домогательствах и насилии.

А в ноябре ушел из жизни отец ее мужа Джека Бруксбэнка – Джордж Бруксбэнк, он скончался всего за несколько дней до того, как Евгения и Джек крестили своего сына Августа.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / Getty Images

Но несмотря на то, что праздничный период будет болезненным для принцессы и ее семьи, она сможет отметить первое Рождество вместе с сестрой Беатрис и племянницей Сиенной, дочерью Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци, которая появилась на свет в сентябре.

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