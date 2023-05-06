Не очень сидело в груди: королева Матильда выбрала неудачный наряд для визита на коронацию

Члены европейских королевских домов посещают сегодня коронацию короля Чарльза и королевы Камиллы в Лондоне.
Среди гостей – бельгийская королевская чета – король Филипп и королева Матильда. Они были запечатлены фотографами по пути в Вестминстерское аббатство.
Королева Матильда была в розовом платье с кейп-накидкой, которое не очень удачно сидело в районе ее декольте. К наряду она подобрала белую широкополую шляпу, жемчужный чокер на шее, на груди была пришпилена брошка, а в руках Ее Величество держала маленький клатч, а ему в тон были подобраны туфли-лодочки на каблуках. Также Матильда была в перчатках.
Король Филипп надел военную форму.
Напомним, вчера на приеме в Букингемском дворце король присутствовал со своей старшей дочерью и наследницей – принцессой Елизаветой. А королева Матильда на мероприятии не была замечена.
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