Не очень сидело в груди: королева Матильда выбрала неудачный наряд для визита на коронацию

Члены европейских королевских домов посещают сегодня коронацию короля Чарльза и королевы Камиллы в Лондоне.

Среди гостей – бельгийская королевская чета – король Филипп и королева Матильда. Они были запечатлены фотографами по пути в Вестминстерское аббатство.

Королева Матильда и король Филипп на коронации Чарльза и Камиллы в Вестминстерском аббатстве / Фото: Associated Press

Королева Матильда была в розовом платье с кейп-накидкой, которое не очень удачно сидело в районе ее декольте. К наряду она подобрала белую широкополую шляпу, жемчужный чокер на шее, на груди была пришпилена брошка, а в руках Ее Величество держала маленький клатч, а ему в тон были подобраны туфли-лодочки на каблуках. Также Матильда была в перчатках.

Король Филипп надел военную форму.

Королева Матильда и король Филипп на коронации Чарльза и Камиллы в Вестминстерском аббатстве / Фото: Associated Press

Напомним, вчера на приеме в Букингемском дворце король присутствовал со своей старшей дочерью и наследницей – принцессой Елизаветой. А королева Матильда на мероприятии не была замечена.

Принцесса Бельгии Елизавета с отцом королем Филиппом на приеме в Букингемском дворце / Фото: Getty Images

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