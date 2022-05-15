Меган, Гарри и королева Елизавета II с другими родственниками на балконе Букингемского дворца / Фото: Associated Press

Не очень-то и хотелось: Гарри и Меган продолжают нагнетать атмосферу вокруг фото на балконе

Не очень-то и хотелось: Гарри и Меган продолжают нагнетать атмосферу вокруг фото на балконе

Страсти вокруг появления королевской семьи на балконе Букингемского дворца во время празднования платинового юбилея правления королевы продолжают накаляться.

Уже несколько недель в прессе обсуждают знаковый момент кульминации празднования 70-летнего юбилея правления королевы Елизаветы. Эффектным завершением празднования должно стать появления на балконе дворца членов королевской семьи для приветствия подданных и фотографии. Такие фото делаются в особых случаях и состав участников всегда тщательно отбирается.

Как правило, это только королевская семья, к которой в особых случаях присоединяется кто-то, кому это право дают за исключительные заслуги. Например, в 1945 году 8 мая на праздновании победы во Второй Мировой войне на балкон был приглашён премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль.

День Победы в Британии 8 мая 1945 года / Фото: Associated Press

В этом году, когда под угрозой появление на балконе самой королевы, которая сейчас испытывает проблемы с мобильностью, главная интрига крутится вокруг герцога и герцогини Сассекских.

В прессу постоянно попадает разноречивая информация. Вначале сообщается, что королева пригласила Меган и Гарри на балкон и они с радостью приняли приглашение.

Меган, Гарри и королева Елизавета II с другими родственниками на балконе Букингемского дворца / Фото: Associated Press

Однако вскоре последовало официальное заявление дворца о том, что королева Елизавета II решила пригласить на фотосессию на легендарном балконе Букингемского дворца только работающих членов королевской семьи. А это значит, что Меган, Гарри и принц Эндрю на балкон приглашены не будут.

Далее в прессу начала просачиваться информация о том, что Гарри и Меган не обращались к королеве с просьбой пригласить их на балкон.

И вот появилась новая инсайдерская информация от близкого к паре источника, опубликованная Daily Mail, оказывается Принц Гарри и Меган Маркл не просто не просили королеву пригласить их на для знакового совместного фото, они сказали королеве, что никогда не хотели быть на балконе Букингемского дворца.

По последним данным на балконе появятся 18 членов королевской семьи: Королева; Чарльз и Камилла; Уильям и Кейт с Джорджем, Шарлоттой и Луи; Эдвард и Софи и их дети Луиза и Джеймс; принцесса Анна и вице-адмирал сэр Тим Лоуренс; герцог и герцогиня Глостерские; герцог Кентский и принцесса Александра.

На балконе также не будет любимых внучек королевы: Евгении и Беатрис, которые являются дочками опального принца Эндрю.

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