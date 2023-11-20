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Не оригинален: принц Уильям рассказал, какой его самый любимый напиток

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
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Не оригинален: принц Уильям рассказал, какой его самый любимый напиток

Принц Уильям / Фото: Associated Press

Во время недавней церемонии вручения экологической премии Earthshot Prize в Сингапуре принц Уильям, который является ее основателем, поговорил с журналистами.

Принц Уэльский не только ответил на интересующие вопросы относительно премии, но и немного на личные вопросы.

В беседе с журналисткой Софии Лин в Сингапуре Уильям рассказал, что он не любитель кофе и всегда предпочитает настоящий английский чай, чтобы взбодриться. Так делает и его отец король Чарльз III. Кстати, ранее мы рассказывали о любимом лакомстве монарха к чаю.

Принц Уильям / © Associated Press
Принц Уильям / Фото: Associated Press

А еще принца Уэльского спросили, какое его любимое время года. И он сказал, что это осень, пишет express. А вот его жена принцесса Уэльская Кэтрин уже готовится к предстоящему рождественскому концерту. Мероприятие, которое называется "Вместе на Рождество", состоится 8 декабря в Вестминстерском аббатстве.

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Дата публикации
Просмотры
257
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