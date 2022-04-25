Не патриотично: любовница Путина появилась на мероприятии в платье Alessandra Rich за 1600 долларов

Не патриотично: любовница Путина появилась на мероприятии в платье Alessandra Rich за 1600 долларов

Против любовницы тирана Путина – Алины Кабаевой – до сих пор не ввели персональных санкций. Так что она еще может покупать себе дорогие платья из новых коллекций.

Как сообщает газета The Wall Street Journal, подготовленные Министерством финансов США санкции, в частности, против председателя совета директоров "Национальной медиа группы" Алины Кабаевой были в итоге вычеркнуты из общего списка.

Издание считает, что чиновники испугались, что введение санкций приведет к еще большей эскалации. Однако официальные лица США заявили, что Кабаева, бывшая олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, подозревается в причастности к сокрытию личного состояния президента Путина за границей и остается потенциальной целью санкций.

Находится Алина Кабаева не в Швейцарии, как предполагалось ранее, а в Москве. Вчера она посетила фестиваль "Алина", позируя перед камерами на фоне рекламного щита с логотипами "Z" — символом поддержки российских военных во время войны в Украине, а на грудь нацепила георгиевскую ленту. В своей речи подружка диктатора говорила о войне (Великой Отечественной), победе и истории, которую не следует забывать.

Алина Кабаева / www.spletnik.ru

"В каждой семье есть история, связанная с войной, и мы должны передать эти истории следующим поколениям", - заявила Кабаева, и добавила, что в связи с международной изоляцией России гимнастика и российские спортсмены только выиграют.

Российских спортсменов Кабаева готова поддерживать, а вот отечественное производство - пока что нет. Перед камерами любовница "фюрера" появилась в розовом платье с глубоким декольте из новой коллекции Alessandra Rich, его стоимость - 1270 фунтов стерлингов (1638 долларов).

Платье Alessandra Rich / alessandrarich.com

Платье Alessandra Rich / alessandrarich.com

Многие в прессе написали о том, что на безымянном пальце Кабаевой появилось обручальное кольцо, и предполагают, что она уже стала официальной женой Путина. На самом деле кольцо на пальце Алина носит давно, это можно увидеть на других ее фотографиях.

Алина Кабаева / Getty Images

Алина Кабаева / Associated Press

В прошлый свой публичный выход Алина также продемонстрировала, что поддерживать отечественные бренды не торопится. Тогда она появилась на репетиции фестиваля в кроссовках от итальянского бренда Brunello Cucinelli стоимостью 1100 долларов. Как-то не патриотично, правда?

Алина Кабаева / instagram.com/ekaterina_sirotina_official

Напомним, ранее США ввели санкции против двух взрослых дочерей Путина – Марии Воронцовой и Екатерины Тихоновой.

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