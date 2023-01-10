Не перестает шокировать: принц Гарри рассказал, как обморозил пенис

Принц Гарри был весьма откровенен с публикой в своих мемуарах. К примеру, герцог Сассекский решил вдруг рассказать, что однажды обморозил свой пенис во время очередного путешествия в Антарктиду.

Принц Гарри в подробностях написал в своей книге, как во время благотворительного мероприятия в Арктике в марте 2011 года обморозил свой пенис. Он рассказал эту историю своему близкому другу накануне поездки в Антарктиду, и тот сделал принцу подарок – специальную индивидуальную подушку для пениса, чтобы защитить его от обморожения. Во второй поход Гарри собирался в 2013 году.

Принц Гарри / Фото: Associated Press

Герцог Сассекский в книге откровенно рассказывает о том, что травма пениса, полученная во время первого путешествия, приносила ему болезненные и неприятные ощущения еще некоторое время, большой дискомфорт он ощущал даже на свадьбе Уильма и Кейт в апреле 2011 года.

Гарри написал, что он очень хотел избежать повторной травмы во время своего похода через Антарктиду, и позаботился о том, чтобы принять дополнительные меры предосторожности, в частности, взял с собой кроме защитной подушки для пениса еще один комплект нижнего белья (надеемся, все же термобелья).

Принц Гарри / Фото: Associated Press

Принц Гарри / Фото: Associated Press

Издание Daily Mail подробно рассказывает, как близкий друг помог Гарри избежать во второй раз такой проблемы. Оказывается, он (друг) нанял швею, чтобы та пошила из мягчайшей флисовой ткани специальную подушку для интимного места принца. К счастью, Гарри не стал вдаваться в подробности, как швея или друг узнали, какой необходим размер.

Принц Гарри / Фото: Associated Press

Во время той поездки на Южный полюс принц Гарри в составе команды из семи человек выдерживал температуру -45°C в течение двух недель. Их целью было достичь географического Южного полюса в попытке собрать средства для военных благотворительных организаций, поддерживающих ветеранов. И, по словам принца, во время аналогичного путешествия в 2011 году он получил обморожение щек, ушей и гениталий.

Принц Гарри и его книга / Фото: Associated Press

Читайте также: