Не первая в ее коллекции: королева Максима появилась на публике в платье-вышиванке от украинского бренда

Королева Нидерландов Максима во время турне по Карибским островам надела платье-вышиванку от украинского бренда. В ее гардеробе это уже не первый такой наряд.

Визит королевы Максимы и короля Виллема-Александра и их дочери принцессы Оранской Катарины-Амалии в ​​карибскую часть королевства завершится в Сабе. Это шестой и последний остров посещения.

(листайте фото вправо)

В этот день 51-летняя королева появилась на публике в платье-вышиванке от украинского бренда FOBERINI. Модель называется "Океан". В Instagram бренд опубликовал фотографии королевской особы и написал:

"Королевская семья Нидерландов прибыла в Сабу, в рамках карибского тура. Для этого визита королева выбрала платье-вышиванку "Океан" от FOBERINI. Очень гордимся тем, что мы можем знакомить мир с украинской культурой, особенно в такие сложные времена.

Спасибо королевской семье за то, что еще раз привлекли внимание мира к Украине".

(листайте фото вправо)

В гардеробе у королевы Максимы есть также платье-вышиванка от Виты Кин. В ней Ее Величество несколько раз появлялась на публике, в том числе приезжала на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро.

Королева Максима в вышиванке от Виты Кин / Фото: Getty Images

Ее же Максима надевала во время визита на остров Синт-Эстатиус вместе с супругом королем Виллемом-Александром. Тогда к наряду Ее Величество подобрала синий клатч, широкополую шляпу и джинсовые шлепки.

Королева Максима в платье Виты Кин / Фото: Getty Images

Королева Испании Летиция также поддерживала Украину в первые месяцы после полномасштабного российского вторжения. Она появилась на мероприятии в вышиванке, которую вышила украинка, которая много лет живет в Мадриде.

Читайте также: