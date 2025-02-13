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Не первый раз: Меган Маркл вдохновилась образом принцессы Дианы

Не первый раз: Меган Маркл вдохновилась образом принцессы Дианы

Меган Маркл и принцесса Диана / Фото: Getty Images

Меган Маркл отдала дань уважения своей покойной свекрови принцессе Диане во время своего визита на Invictus Games 2025, которые проходят в Канаде.

Мы увидели несколько образов герцогини Меган во время этой поездки, а один из них напомнил нам образ ее покойной свекрови 1984 года.

Диана была в сером пальто с бархатным воротником, разработанном Яном Ван Вельденом, и с бантом повязанным на шее, когда посещала медицинский центр в Лиссон-Гроув, 7 марта 1984 года, в Лондоне.

Принцесса Диана, 1984 год / © Getty Images
Принцесса Диана, 1984 год / Фото: Getty Images

Меган в удлиненном блейзере от Doen серого цвета под который надела синий свитер La Ligne NYC, джинсы клеш Veronica Beard, обула замшевые ботильоны Stuart Weitzman появилась на матче по баскетболу на колясках между сборными США и Нигерии в конференц-центре Ванкувера.

Меган Маркл / © Getty Images
Меган Маркл / Фото: Getty Images

Образы Меган и ее свекрови Дианы не идентичны, но цветовая гамма похожа. К слову, Меган Маркл не впервые появляется  на публике в похожих образах на те, в которых в свое время блистала принцесса Диана.

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