Не по этикету: королеву Летицию сфотографировали в странной позе

У испанской королевы очень напряженный график работы и много разных встреч, на которых она появляется в деловых образах. Иногда с ней случаются конфузные ситуации.

Недавно мы рассказывали, как Летиция споткнулась на дорожке, когда направлялась на 34-ю церемонию вручения премии Jaume I в Lonja de los Mercaderes в Валенсии.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

А вчера Ее Величество посетила 10-й саммит женщин-юристов, который проходил во дворце Сибелес, в Мадриде. В этот день на Летиции были серые клетчатые брюки клеш от Carolina Herrera, кожаная кофта с рукавами три четверти и декором в виде заклепок-пирамид. Дополняли ее наряд черные туфли с бантиками от Magrit и красное пальто от Boss.

Фотографы запечатлели королевскую особу, когда она шла, держа одну руку в кармане брюк. А это, согласно королевскому этикету, недопустимо. Можем предположить, что Летиция, конечно, просто хотела что-то достать из кармана незаметно, но это заметили.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

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