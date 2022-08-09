Не по возрасту: образ королевы Летиции в мини-платье от Zara раскритиковали поклонники

Испанская королева наслаждается летним отпуском вместе с семьей в Пальма-де-Майорке. И на отдыхе может позволить себе немного больше, чем тогда, когда выполняет королевские обязанности. Но оказалось, что королевские поклонники не готовы к этому.

На днях Летицию вместе со свекровью и дочерьми сфотографировали на прогулке, когда семья покидала ресторан Beatnik. Королева Летиция, которой в следующем месяце исполнится 50 лет, надела в этот вечер очень короткое и яркое платье-рубашку с тонким ремешком-веревкой на поясе от бренда Zara и продемонстрировала свои стройные ноги. К наряду Ее Величество подобрала розовые эспадрильи на платформе и с завязками лентами от испанского бренда Espadrilles Picón и клатч от Feel Mallorca.

Королева Летиция с дочками и свекровью королевой Софией / Фото: Getty Images

Про любимые эспадрильи королевы мы вам уже рассказывали, они роскошны. Но поклонникам не понравилась длина платья, которую выбрала супруга монарха.

Некоторые из них очень критически отнеслись к выбору королевы, утверждая, что оно "слишком короткое для Ее Величества и больше подходит для ее дочерей".

Королева Летиция с дочками и свекровью королевой Софией / Фото: Getty Images

Пользователь Instagram @heidimariescott сказала: "Это… слишком коротко для королевы или принцессы. Но замечательно для одной из ее дочерей!".

А пользователь @graceofmonacogram, прокомментировала: "Нет, она слишком стара для такого платья…Это было бы идеально для Леонор!". И таких комментариев оказалось много.

Ноги королевы Летиции / Фото: Getty Images

Принцесса Леонор и инфанта София также были в коротких платьях. Но в защиту Летиции хочется сказать, что ноги у ее все-таки стройные и в этом платье выглядят достойно.

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