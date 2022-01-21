"Не подавайте ей больше идей!": принц Уильям пошутил над герцогиней Кейт, когда она взяла младенца на руки

"Не подавайте ей больше идей!": принц Уильям пошутил над герцогиней Кейт, когда она взяла младенца на руки

Похоже, герцог Кембриджский довольствуется ролью отца троих детей и больше пополнения в семье не хочет.

Вчера королевские супруги приехали в город Бернли, где посетили благотворительную организацию Church on the Street. Во время мероприятия с герцогиней Кейт разговаривала одна женщина, которая пришла с трехмесячной дочерью. И Кэтрин взяла малышку Анастасию на руки.

Герцогиня Кембриджская и принц Уильям / Associated Press

Принц Уильям, увидев это, пошутил, глядя на жену: "Не подкидывайте ей больше идей!" Похоже, многодетный отец совсем не рассматривает вариант рождения четвертого ребенка.

В январе герцогиня Кембриджская отпраздновала 40-летие и есть ощущение, что она тоже больше не планирует детей. Она родила первенца принца Джорджа в 31 год, дочь принцессу Шарлотту в 33 и сына принца Луи в 36 лет. Очевидно, что свой план по деторождению Кэтрин выполнила с лихвой до своего 40-летия.

Герцогиня Кэтрин и принц Уильям с детьми / Associated Press

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