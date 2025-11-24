Не поддержал внука: что принц Филипп сказал принцу Гарри, когда тот объявил о желании жениться на Меган Маркл

Принц Филипп, Меган Маркл и принц Гарри / © Getty Images

Герцог и герцогиня Сассекские объявили о своей помолвке в ноябре 2017 года, чуть больше чем через год после того, как впервые появились новости об их романе.

Как сообщает Daily Mail, принц Филипп с неохотой отреагировал на новость о вступлении Меган в королевскую семью, о чем рассказывает в своей книге «Взлет и падение дома Йорков» автор Эндрю Лоуни. Автор пишет, что, узнав об планах Гарри и Меган пожениться, принц Филипп предупредил: «С актрисами гуляют, на них не женятся».

Первое Рождество Меган Маркл с королевской семьей в 2017 году вскоре после объявления о помолвке / © Associated Press

Остроумие и деловой юмор Филиппа были легендарными как во дворце, так и за его пределами. Возможно, муж королевы Елизаветы II таким образом пошутил.

Напомним, герцог Эдинбургский, скончался в 2021 году в возрасте 99 лет, практически сразу после того, как вышло скандальное интервью его внука Гарри и невестки Меган у Опры Уинфри. Говорили, что это интервью очень огорчила Филиппа.