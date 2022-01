Новый выход королевской пары: Кейт и Уильям посетили серию мероприятий

Герцог и герцогиня Кембриджские порадовали публику новым выходом, посетив сразу несколько организаций.

Вчера чета Кембриджских приезжала в общественную больницу Клитеро в Ланкашире. Кейт и Уильям приехали в больницу, чтобы узнать о проблемах, с которыми сталкиваются медицинские работники в сельской местности перед лицом пандемии, и понять, как NHS Charities Together поддерживает психическое здоровье передовой рабочей силы. Герцог и герцогиня стали совместными покровителями NHS Charities Together в декабре 2020 года.

Герцогиня Кембриджская и принц Уильям / Getty Images

Кембриджские встретились с врачами общей практики, медсестрами и другими людьми, работающими по всему сообществу, чтобы понять их опыт и поздравить их с тем, что они продолжают обеспечивать высокий уровень ухода за пожилыми и больными пациентами в больнице и в сельской местности, пишет Hello! Уильям и Кейт познакомились с собакой Алфи — абрикосовым щенки кокапу, которого будут обучать как собаку-терапевта, чтобы помогать пациентам и коллегам в больнице. Кэтрин назвала щенка "очень милым".

Герцогиня Кембриджская и принц Уильям / Associated Press

Известно, что Кембриджи любят собак и ранее у них был английский кокер-спаниель по кличке Лупо. Он умер в ноябре 2020 года, но вскоре брат герцогини Джеймс Миддлтон подарил семье еще одного спаниеля, восьмимесячного щенка, имя которого пока не разглашается.

Герцогиня Кембриджская и принц Уильям / Associated Press

Кейт в этот день выглядела отлично, она была одета в верблюжье пальто из кашемировой шерсти ограниченного выпуска от Massimo Dutti , которое она надела поверх водолазки верблюжьего цвета и юбки от Iris & Ink и дополнила лук высокими замшевыми сапогами от Saint Laurent на каблуках. Легкий макияж, укладка локонами и от серьги от Missoma завершали образ герцогини.

Герцогиня Кембриджская и принц Уильям / Associated Press

Далее герцог и герцогиня Кембриджские отправились в город Бернли, где посетили благотворительную организацию Church on the Street. Ее основатель пастор Мик Флеминг в прошлом был торговцем наркотиками, но благодаря вере встал на правильный жизненный путь и решил помогать нуждающимся. Организацию Church on the Street он основал в 2019 году и с тех пор помогает бездомным и бедным жителям Бернли.

Герцогиня Кембриджская / Associated Press

Во время визита в Church in the Street Кэтрин взяла на руки трехмесячную малышку Анастасию, а принц Уильям пошутил глядя на жену: "Не подкидывайте ей идей!". Так что вряд ли Кембриджи еще заведут детей, похоже принца Уильяма вполне устраивает положение отца троих.

Герцогиня Кембриджская / Associated Press

Герцогиня Кембриджская и принц Уильям / Associated Press

