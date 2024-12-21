Не подумала над деталями: принцесса София надела просвечивающийся топ на рождественский концерт

Такого с принцессой еще не случалось. Вероятно, она не учла, что ткань слишком тонкая.
20 декабря шведский принц Карл Филипп - сын короля Карла XVI Густава и королевы Сильвии - вместе со своей женой принцессой Софией посетили концерт "Рождество в Васастане". Мероприятие состоялось в церкви Густава Васа, в центре Стокгольма и проводилось в 20-й раз.
Во время концерта пара наслаждалась рождественской музыкой, но наряды они выбрали скромные. На Софии был в тот день полностью total black образ, ведь она носила костюм, топ, туфли и сумку этого цвета.
Принц выбрал серый костюм, белую рубашку и галстук, который сочетал в себе разные цвета. На руке у принца красовались часы, а туфли были изрядно поношены. Немного удивила и София и ее стилисты, ведь не продумали наряд до мелочей - из-за вспышек камер ее топ просвечивался на груди.
Напомним, что София сейчас беременна. Для нее и мужа это будет уже четвертый ребенок. Также они растят троих сыновей.
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