Не похожа на королевскую особу: принцесса Елена в простом аутфите прогулялась по Мадриду

Не похожа на королевскую особу: принцесса Елена в простом аутфите прогулялась по Мадриду

Испанская принцесса Елена иногда попадает под прицел уличных фотографов во время прогулок в Мадриде.

Старшая сестра короля Филиппа VI была запечатлена, когда уходила с работы в свой день рождения. Вчера, 20 декабря, принцесса отпраздновала 58-летие.

Одета принцесса была в темные штаны, пальто бежевого цвета, высокие кожаные сапоги на шнуровке и была в шляпе цвета марсала. Елена была в защитной маске, в которой шла даже по улице - в Испании, как и во многих других странах мира, обеспокоены по поводу нового штамма "Омикрон".

Принцесса Елена / Getty Images

Напомним, королева Великобритании Елизавета II из-за обеспокоенности новым штаммом тоже отменила свои рождественские каникулы в Сандрингеме и не поедет на Рождество в Норфолк.

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