Не поклонница ярких оттенков: королева Камилла показала свой маникюр

Вчера король Чарльз III и его супруга королева Камилла побывали на службе Royal Maundy в Йоркском соборе.

На службу королева приехала в темно-синем платье-пальто с белым воротником, шляпе от Philip Treacy с широкими полями, в руках держала синюю сумку от Chanel, а обута была в замшевые синие тули от Eliot Zed.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

На платье Камиллы была пришпилена брошь из горного хрусталя, принадлежавшая ранее королеве матери Елизавете. Мы также обратили внимание на маникюр Ее Величества.

Камилла часто появляется на публичных мероприятиях с не покрытыми лаком ногтями. Но в этот раз на службу королева приехала с аккуратным маникюром, выполненном в светлом оттенке, которые идеально подходил к ее образу.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Примерно такого же оттенка маникюр был у Камиллы в день ее свадьбы с Чарльзом – 9 апреля 2005 года. Только ногти тогда были чуть длиннее. Кстати, через два дня Чарльз и Камилла отпразднуют восемнадцатую годовщину со дня своей свадьбы. Однако, этот день у них теперь ассоциируется еще и с утратой принца Филиппа, отца Чарльза, который ушел из жизни 9 апреля 2021 года.

Камилла в день своей свадьбы с Чарльзом / Фото: Getty Images

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