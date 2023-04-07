Не поклонница ярких оттенков: королева Камилла показала свой маникюр

Вчера король Чарльз III и его супруга королева Камилла побывали на службе Royal Maundy в Йоркском соборе.
На службу королева приехала в темно-синем платье-пальто с белым воротником, шляпе от Philip Treacy с широкими полями, в руках держала синюю сумку от Chanel, а обута была в замшевые синие тули от Eliot Zed.
На платье Камиллы была пришпилена брошь из горного хрусталя, принадлежавшая ранее королеве матери Елизавете. Мы также обратили внимание на маникюр Ее Величества.
Камилла часто появляется на публичных мероприятиях с не покрытыми лаком ногтями. Но в этот раз на службу королева приехала с аккуратным маникюром, выполненном в светлом оттенке, которые идеально подходил к ее образу.
Примерно такого же оттенка маникюр был у Камиллы в день ее свадьбы с Чарльзом – 9 апреля 2005 года. Только ногти тогда были чуть длиннее. Кстати, через два дня Чарльз и Камилла отпразднуют восемнадцатую годовщину со дня своей свадьбы. Однако, этот день у них теперь ассоциируется еще и с утратой принца Филиппа, отца Чарльза, который ушел из жизни 9 апреля 2021 года.
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