Трудно сказать, чего больше не хватает российским пропагандистам: ума, чувства юмора или совести.

Недавно Российский новостной сайт "Царьград ТВ", принадлежащий пропутинскому олигарху Константину Малофееву, который сыграл одну из ключевых ролей в аннексии Крыма и войне на Донбассе с 2014 году, сообщил, что Британия скоро обратится к каннибализму на фоне ужасной нехватки продовольствия, вызванной войной в Украине.

Британский таблоид Daily Mail утверждает, что это утверждение полностью основано на шутке известного британского колумниста и бывшего телеведущего Джереми Кларксона.

"Кризис длится всего несколько недель. А британцев уже подталкивают к... каннибализму!" - сообщалось в новостях канала. Эта мысль развивалась в нескольких статьях, например, в одной из них говорилось, что в Великобритании было объявлено "чрезвычайное положение" из-за нехватки продовольствия, и совершенно серьезно объяснялось в статье от 18 мая, что "британский телеведущий Джереми Кларксон из Top Gear предупреждал об опасности каннибализма в Великобритании".

Это совершенно невозможное утверждение было вырвано из контекста колонки Джереми Кларксона для Sunday Times, в которой бывший телеведущий, который сейчас увлекся фермерством, в свойственной ему ироничной манере выразил обеспокоенность глобальным продовольственным кризисом, усугубленным войной в Украине:

"Политики говорят, что они "мониторят ситуацию", а значит, вообще ничего не делают, но однажды им придется потому что, хотя люди могут жить без тепла, одежды или даже секса, они не могут жить без еды. Голод заставляет людей есть своих соседей".

Странно, что российские издания обошли вниманием этот пассаж Кларксона:

"Британское правительство могло бы взять на себя инициативу и заставить фермеров обрабатывать свою землю, выдав гранты на оплату удобрений… Но этого не произойдет по нескольким причинам… британским правительством управляет Джонсон, который думает, что сельская местность должна быть для барсуков, а не для выращивания еды".

Впрочем, английский юмор - это слишком сложно для российских пропагандистов.

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