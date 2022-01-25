Не пошла по стопам предков: почему королева Елизавета II взошла на престол под своим именем

Не пошла по стопам предков: почему королева Елизавета II взошла на престол под своим именем

6 февраля королева Елизавета II отметит 70-летие на троне.

Недавно Ее Величество уехала в Сандрингем для того, чтобы провести там в уединении этот день. Ведь именно 6 февраля ушел из жизни ее отец король Георг VI.

Королева Елизавета II / Getty Images

Когда принцесса Елизавета взошла на престол в возрасте 25 лет в 1952 году, ее личный секретарь Мартин Чартерис спросил, как она хочет, чтобы ее называли. И ответ Лилибет был очевидным. Она сказала: "Моим именем, конечно".

Принцесса Елизавета / Associated Press

Королева могла бы выбрать совершенно другое имя, и с древних времен некоторые ее предки так и делали - вместо своего имени выбирали другое царственное. Например, отца Елизаветы звали Альберт Фредерик Артур Джордж, но когда он стал монархом в 1936 году, он выбрал имя король Георг VI в честь своего отца, короля Георга V.

Король Георг VI / Associated Press

Прадедом королевы был король Эдуард VII, его настоящее имя было Альберт Эдуард. А прабабушка Елизаветы - королева Виктория - при рождении получила имя Александрина Виктория, а на трон взошла как королева Виктория.

Королева Виктория / Getty Images

Старший сын Елизаветы II – принц Чарльз, когда станет королем, тоже может выбрать себе имя. Вот в этом материале мы уже рассказывали о вариантах которые могут приглянуться принцу Уэльскому. Он может править под именем Карл III, Георг VII или взять одно из своих официальных имен – Филипп (в честь его отца принца Филиппа) или Артур.

Королева Елизавета II и принц Чарльз / Getty Images

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