Не послушал жену: король Чарльз пренебрег желанием королевы Камиллы

Королева Камилла была против того, чтобы ее муж король Чарльз публично раскрывал свои проблемы со здоровьем.

В начале года монрах сообщил, что ему предстоит операция в связи с увеличением простаты. А позже мир узнал, что у короля рак, правда более детальных подробностей Чарльз не рассказал.

По словам биографа Роберта Джобсона, королева Камилла изначально была против того, чтобы ее муж раскрывал эту информацию. Но 75-летний король принял иное решение.

Букингемский дворец заявил в то время: "На данном этапе не разглашается никаких дополнительных подробностей, за исключением подтверждения того, что у Его Величества нет рака простаты".

Королева Камилла и король Чарльз / Фото: Getty Images

"Королева Камилла изначально была против раскрытия информации о его состоянии, но король отклонил ее решение, поскольку посчитал, что это шанс проявить инициативу и тем самым побудить мужчин, испытывающих схожие симптомы, своевременно обращаться за медицинской помощью", — сказал Джобсон в интервью The Independent.

И, действительно, несмотря на отсутствие подробностей, заявление короля привело к значительному росту числа поисковых запросов, связанных с увеличением простаты, на веб-сайте Национальной службы здравоохранения.

король Чарльз III / Фото: Getty Images

С тех пор прошло более полу года, король Чарльз до сих пор проходит курс лечения, но уже чувствует себя гораздо лучше и давно вернулся к исполнению королевских обязанностей. А ныне проводит летний отпуск в любимом Балморале, в Шотландии.

Замок Балморал в Шотландии / Фото: Getty Images

Кстати, ранее мы рассказывали, чем в отпуске предпочитает заниматься его жена Камилла.

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