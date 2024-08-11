Не послушал жену: король Чарльз пренебрег желанием королевы Камиллы

Королева Камилла была против того, чтобы ее муж король Чарльз публично раскрывал свои проблемы со здоровьем.
В начале года монрах сообщил, что ему предстоит операция в связи с увеличением простаты. А позже мир узнал, что у короля рак, правда более детальных подробностей Чарльз не рассказал.
По словам биографа Роберта Джобсона, королева Камилла изначально была против того, чтобы ее муж раскрывал эту информацию. Но 75-летний король принял иное решение.
Букингемский дворец заявил в то время: "На данном этапе не разглашается никаких дополнительных подробностей, за исключением подтверждения того, что у Его Величества нет рака простаты".
"Королева Камилла изначально была против раскрытия информации о его состоянии, но король отклонил ее решение, поскольку посчитал, что это шанс проявить инициативу и тем самым побудить мужчин, испытывающих схожие симптомы, своевременно обращаться за медицинской помощью", — сказал Джобсон в интервью The Independent.
И, действительно, несмотря на отсутствие подробностей, заявление короля привело к значительному росту числа поисковых запросов, связанных с увеличением простаты, на веб-сайте Национальной службы здравоохранения.
С тех пор прошло более полу года, король Чарльз до сих пор проходит курс лечения, но уже чувствует себя гораздо лучше и давно вернулся к исполнению королевских обязанностей. А ныне проводит летний отпуск в любимом Балморале, в Шотландии.
Кстати, ранее мы рассказывали, чем в отпуске предпочитает заниматься его жена Камилла.
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