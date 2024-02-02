Не повезло с погодой: королева Камилла появилась на публике с испорченной прической

И вновь у королевы Камиллы состоялся выход на публику. Уже третий на этой неделе.

Ее Величество продолжает исполнять свои королевские обязанности пока ее супруг король Чарльз III восстанавливается после операции на простате.

Сегодня Камилла в лице президента Королевской добровольной службы, посетила недавно открывшийся общественный центр Медоуз в Кембридже.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Королева появилась на публике в одном из своих любимых комплектов - изумрудном жакете и юбке, под жакетом у нее была молочно-белая блузка, она обула высокие замшевые сапоги без каблуков, а в руках держала сумку DeMellier London – одну из своих любимых.

Также Ее Величество дополнила образ жемчужными серьгами-клипсами с изумрудными камнями, кожаными перчатками и макияжем в теплых натуральных оттенках. Правда погода выдалась ветренной и практически испортила королевскую укладку.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Недавно, кстати, такой же конфуз произошел и с прической королевы Нидерландов Максимы, когда она посетила линию поддержки в Kindertelefoon в Неймегене.

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