Не повезло с погодой: королева Максима снова оконфузилась с зонтиком

Королева Нидерландов, отправляясь на очередное мероприятие, вынуждена была взять с собой зонт, но справиться с тем, чтобы он не улетел под порывом ветра, ей удалось непросто.

Максима присутствовала на праздновании 30-летия программы Home-Start, которая поддерживает семьи, воспитывающие детей в Кулемборге.

Королева надела серое платье миди из натуральной шерсти от Dolce & Gabbana, широкополую бархатную шляпу от Philip Treacy, была в черных колготах и кожаных туфлях-лодочках на каблуках от Gianvito Rossi, а в руках несла сумку Sergio Rossi.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Максима пришпилила к наряду крупную брошь из камней, которая была похожа на виноградную гроздь, от Natan Couture, от этого же бренда были и серьги. В макияже королева сделала акцент на глаза и немного подчеркнула губы.

Когда Ее Величество шла на встречу, подул сильный ветер, и она едва ли удержала прозрачный зонт-трость в руках. К слову, конфуз с зонтом с королевой уже случался ранее, когда она посещала колледж древесины и мебели в Роттердаме.

Королева Максима / Фото: Getty Images

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