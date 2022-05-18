Не повезло с погодой, но герцогиня нашла выход: Чарльз и Камилла прилетели в Оттаву

Не повезло с погодой, но герцогиня нашла выход: Чарльз и Камилла прилетели в Оттаву

Принц Чарльз и герцогиня Корнуольская продолжают свой тур по Канаде, который организован в честь платинового юбилея королевы Елизаветы II.

Приземлившись в Оттаве, принц Уэльский и Камилла столкнулись с непогодой. Спускаясь по трапу, герцогиня держала платок, который норовил сорваться с ее головы и который она, вероятно, надела, чтобы не испортить прическу. Одета Камилла была в изумрудное пальто, а в руках держала черную кожаную сумку Chanel.

Герцогине Корнуольской не впервые дефилирует перед фотокамерами в ветреную погоду. Правда, в этот раз Камилла перестраховалась и надела на голову платок.

Принц Чарльз и герцогиня Корнуольская / Фото: Getty Images

Ее мужу принцу Чарльзу ветер тоже не единожды портил прическу. Но больше всех непогода доставляет хлопот премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, но это уже совсем другая история.

Грцогиня Корнуольская / Фото: Getty Images

Отметим, члены королевской семьи совершают туры по 14 другим королевствам, где Елизавета II является главой государства, чтобы отметить платиновый юбилей 96-летнего монарха, когда сама она остается в Англии в Виндзорском замке.

Принц Чарльз и герцогиня Камилла / Фото: Getty Images

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