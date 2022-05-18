Не повезло с погодой, но герцогиня нашла выход: Чарльз и Камилла прилетели в Оттаву

Принц Чарльз и герцогиня Корнуольская продолжают свой тур по Канаде, который организован в честь платинового юбилея королевы Елизаветы II.
Приземлившись в Оттаве, принц Уэльский и Камилла столкнулись с непогодой. Спускаясь по трапу, герцогиня держала платок, который норовил сорваться с ее головы и который она, вероятно, надела, чтобы не испортить прическу. Одета Камилла была в изумрудное пальто, а в руках держала черную кожаную сумку Chanel.
Герцогине Корнуольской не впервые дефилирует перед фотокамерами в ветреную погоду. Правда, в этот раз Камилла перестраховалась и надела на голову платок.
Ее мужу принцу Чарльзу ветер тоже не единожды портил прическу. Но больше всех непогода доставляет хлопот премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, но это уже совсем другая история.
Отметим, члены королевской семьи совершают туры по 14 другим королевствам, где Елизавета II является главой государства, чтобы отметить платиновый юбилей 96-летнего монарха, когда сама она остается в Англии в Виндзорском замке.
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