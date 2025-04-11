Не пойдет по стопам сестры Леонор: дворец поделился планами на будущую учебу инфанты Софии

Инфанта София / © Getty Images

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29 апреля инфанте Софии исполнится 18 лет. В настоящее время девушка находится на последних неделях обучения в колледже UWC Atlantic в Уэльсе, в Великобритании. Однако в отличие от своей старшей сестры, 19-летней принцессы Леонор, которая является наследницей испанского престола, София «не рассматривает возможность военной подготовки», подтвердили в королевской семье.

«Что касается следующего года, то все еще рассматриваются несколько вариантов», — говорится в сообщении дворца, цитирует журнал Hello!.

Инфанта София / © Getty Images

Возможно, инфанта София подала документы в разные университеты, и как только она примет решение, оно будет объявлено публично.

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24 мая София закончит учебу в колледже UWC Atlantic, где она обучается по двухгодичной программе международного бакалавриата. Этот же колледж заканчивала ранее и принцесса Леонор.

Инфанта София и принцесса Леонор / © Getty Images

Не секрет, что София имеет немного больше свободы в своем будущем, чем ее старшая сестра принцесса Леонор, которое суждено стать королевой. Когда она взойдет на престол, то станет первой королевой-правительницей Испании со времен ее четвертой прабабушки Изабеллы II, которая правила с 1833 по 1868 год.

Инфанта София / © Getty Images

Инфанта София / © Getty Images Инфанта София / © Getty Images Инфанта София / © Getty Images Принцесса Леонор и ее сестра инфанта София / © Getty Images Королева Летиция, король Филипп VI и инфанта София / © Getty Images Принцесса Леонор и инфанта София / © Getty Images Инфанта София / © Getty Images Королева Летиция и инфанта София с принцессой Ирен / © Getty Images Инфанта София и принцесса Леонор / © Instagram испанской королевской семьи