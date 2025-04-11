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Не пойдет по стопам сестры Леонор: дворец поделился планами на будущую учебу инфанты Софии
Испанский дворец поделился новостями о будущем инфанты Софии — младшей дочери королевы Летиции и короля Филиппа VI.
29 апреля инфанте Софии исполнится 18 лет. В настоящее время девушка находится на последних неделях обучения в колледже UWC Atlantic в Уэльсе, в Великобритании. Однако в отличие от своей старшей сестры, 19-летней принцессы Леонор, которая является наследницей испанского престола, София «не рассматривает возможность военной подготовки», подтвердили в королевской семье.
«Что касается следующего года, то все еще рассматриваются несколько вариантов», — говорится в сообщении дворца, цитирует журнал Hello!.
Возможно, инфанта София подала документы в разные университеты, и как только она примет решение, оно будет объявлено публично.
24 мая София закончит учебу в колледже UWC Atlantic, где она обучается по двухгодичной программе международного бакалавриата. Этот же колледж заканчивала ранее и принцесса Леонор.
Не секрет, что София имеет немного больше свободы в своем будущем, чем ее старшая сестра принцесса Леонор, которое суждено стать королевой. Когда она взойдет на престол, то станет первой королевой-правительницей Испании со времен ее четвертой прабабушки Изабеллы II, которая правила с 1833 по 1868 год.