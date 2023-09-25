Не предлагать: три продукта, которые не любит король Чарльз III

Король Чарльз и королева Камилла обожают есть овощи, а вот к сладостям монарх равнодушен.

Как-то раз королева даже рассказывала, какой овощ является ее любимым.

Однажды во время визита в Австралию Чарльз пригласил судей шоу MasterChef Australia Мэтта Престона, Гэри Мехигана и Джорджа Каломбариса на прием и во время него Камилла рассказала, какую еду обожает есть ее супруг.

Мы уже знаем, что монарх любит яйца и сыр. А вот когда у Камиллы спросили, что ни коему образом нельзя предложить Чарльзу, она ответила без труда, что это чеснок, пишет express.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Getty Images

"Ненавижу это говорить, но чеснок", - сказала тогда королева. И дело тут вовсе не во вкусе, а в запахе, который остается после употребления этого продукта.

Также королевский повар Грэм Тинсли рассказал, что Чарльз кроме чеснока не любит шоколад и кофе. Это удивительно, так как его покойная мать королева Елизавета II, наоборот, очень любила все, что связано с шоколадом. Любит шоколад и старший сын Чарльза – принц Уильям.

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