Не приехали поддержать Кейт: стало известно, почему на рождественском концерте так и не появились Чарльз и Камилла

На четвертом ежегодном рождественском концерте принцессы Уэльской к ней присоединились многие члены семьи, в том числе муж Уильям и трое детей, но король Чарльз и королева Камилла не присутствовали в этот день в Вестминстерском аббатстве.

Хотя официального заявления по поводу его отсутствия сделано не было, считается, что его решение не присутствовать было преднамеренным, что позволило сосредоточить внимание на принцессе Уэльской, которая была хозяйкой мероприятия.

Принцесса Уэльская на рождественском концерте в Вестминстерском аббатстве / Фото: Associated Press

Когда присутствуют и Чарльз, и Камилла, порядок королевской иерархии обычно имеет приоритет. Однако, учитывая, что мероприятие является страстным проектом Кейт, и она была ведущей, вполне логично, что она и принц Уильям будут самыми старшими членами королевской семьи среди присутствующих, пишет журнал People.

Принцесса Уэльская на рождественском концерте в Вестминстерском аббатстве / Фото: Associated Press

Чарльз и Камилла также не присутствовали на прошлогодней службе. В прошлом году король проводил выездную поездку в своем поместье Хайгроув в Глостершире, которое находится более чем в 100 милях от Вестминстерского аббатства в Лондоне, где проходила служба рождественских гимнов.

Чарльз и Камилла в Кларенс-хаусе / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Associated Press

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