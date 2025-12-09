Не присоединится к королевской семье: сын королевы Камиллы рассказал, почему не поедет на Рождество в Сандрингем

Королева Камилла с сыном Томом / © Getty Images

Рождество уже не за горами, и по всей стране вовсю идет подготовка к этому важному и торжественному дню. Королевская семья также готовится по традиции отправится в Сандрингем, где они обычно посещают рождественскую службу в церкви Карти-Кирк.

Хотя для британской королевской семьи этот день, как правило, проходит одинаково каждый год, список гостей, как правило, различается, и этот год не стал исключением. Дети королевы Камиллы — Том Паркер-Боулз и Лора Лопес — в прошлом году наслаждались королевским Рождеством, но, похоже, в этом году им и их семьям не посчастливилось попасть в список приглашенных.

Том Паркер-Боулз и Лора Лопес / © Getty Images

По словам Тома Паркера-Боулза, они с сестрой хотят придерживаться принципа «год через год», чтобы провести Рождество с матерью в королевском поместье. Том лично рассказал об этом Ричарду Идену из Daily Mail.

«Я не собираюсь проводить Рождество в Сандрингеме. Моя сестра тоже. Это будет происходить раз в два года, один год туда, один год туда».

В этом году Том проведет этот день с детьми и бывшей женой Сарой Байс у нее дома. А как его сестра Лора намерена провести этот важный день, пока неизвестно. Также предполагается, что Том и Лора проведут время со своей мамой во время праздников.

В прошлом году королева Камилла настаивала на том, чтобы двое ее детей были в Сандрингеме на Рождество после тяжелого года, который выдался для короля Чарльза III.

Королева Камилла и Том Паркер-Боулз / © Getty Images

